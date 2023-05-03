Возрастное ограничение 18+
Сержант из Белгородской области получил 13 лет строгого режима по делу о госизмене
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Бывший военнослужащий из Белгородской области приговорен к 13 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене.
«Суд признал Семенова виновным по статье 275 УК РФ (госизмена) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишил его звания сержанта», — сообщили во втором Западном окружном военном суде (цитата по РИА Новости).
Сержант был задержан 30 марта прошлого года. В суде уточнили, что ранее он служил в одной из частей в Белгородской области, а «вменяемое преступление» было совершено до 24 февраля.
Дело слушалось в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны.
«Суд признал Семенова виновным по статье 275 УК РФ (госизмена) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишил его звания сержанта», — сообщили во втором Западном окружном военном суде (цитата по РИА Новости).
Сержант был задержан 30 марта прошлого года. В суде уточнили, что ранее он служил в одной из частей в Белгородской области, а «вменяемое преступление» было совершено до 24 февраля.
Дело слушалось в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Двум «серийным» ворам из Тавды зачитали приговор
26 апреля 2023
26 апреля 2023