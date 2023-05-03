Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Сербии в результате стрельбы погибли восемь человек, подозреваемого ищут более 600 полицейских.Стрельба произошла в ночь на пятницу в муниципалитете Младеновац под Белградом. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.По предварительной информации СМИ, стрельбу открыл 21-летний местный житель. Он якобы поссорился с ровесником-полицейским во дворе школы, затем взял из дома огнестрельное оружие и застрелил полицейского, а также его сестру. Позже он устроил стрельбу в соседнем селе. По данным СМИ, он стрелял, не выходя из машины.Сообщается о восьми погибших, 13 человек получили ранения. В регионе объявлен план «Вихрь». Нападавшего ищут более 600 полицейских. Власти назвали произошедшее терактом.Напомним, 3 мая в одной из школ Белграда 14-летний ученик открыл стрельбу, погибли восемь детей и охранник, семь человек получили ранения.