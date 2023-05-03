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В Сербии в результате стрельбы погибли восемь человек, подозреваемого ищут более 600 полицейских
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Сербии в результате стрельбы погибли восемь человек, подозреваемого ищут более 600 полицейских.
Стрельба произошла в ночь на пятницу в муниципалитете Младеновац под Белградом. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.
По предварительной информации СМИ, стрельбу открыл 21-летний местный житель. Он якобы поссорился с ровесником-полицейским во дворе школы, затем взял из дома огнестрельное оружие и застрелил полицейского, а также его сестру. Позже он устроил стрельбу в соседнем селе. По данным СМИ, он стрелял, не выходя из машины.
Сообщается о восьми погибших, 13 человек получили ранения. В регионе объявлен план «Вихрь». Нападавшего ищут более 600 полицейских. Власти назвали произошедшее терактом.
Напомним, 3 мая в одной из школ Белграда 14-летний ученик открыл стрельбу, погибли восемь детей и охранник, семь человек получили ранения.
Стрельба произошла в ночь на пятницу в муниципалитете Младеновац под Белградом. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.
По предварительной информации СМИ, стрельбу открыл 21-летний местный житель. Он якобы поссорился с ровесником-полицейским во дворе школы, затем взял из дома огнестрельное оружие и застрелил полицейского, а также его сестру. Позже он устроил стрельбу в соседнем селе. По данным СМИ, он стрелял, не выходя из машины.
Сообщается о восьми погибших, 13 человек получили ранения. В регионе объявлен план «Вихрь». Нападавшего ищут более 600 полицейских. Власти назвали произошедшее терактом.
Напомним, 3 мая в одной из школ Белграда 14-летний ученик открыл стрельбу, погибли восемь детей и охранник, семь человек получили ранения.
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