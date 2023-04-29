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Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом ПВО беспилотнике
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о сбитом ПВО беспилотнике.
«Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА», — написал Гусев в телеграм-канале.
Он утверждает, что жертв и разрушений нет. «Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моём личном контроле», — заявил глава региона.
Ранее губернатор Ростовской области Голубев заявил, что минувшей ночью на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел взрыв и пожар в результате удара беспилотника.
«Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА», — написал Гусев в телеграм-канале.
Он утверждает, что жертв и разрушений нет. «Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моём личном контроле», — заявил глава региона.
Ранее губернатор Ростовской области Голубев заявил, что минувшей ночью на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел взрыв и пожар в результате удара беспилотника.
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