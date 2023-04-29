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Ростовский губернатор заявил о взрыве и пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что минувшей ночью на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел взрыв и пожар в результате удара беспилотника.
«Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен», — заявил глава региона. По его словам, пожарные к тушению не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия.
Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен «незначительный», утверждает Голубев.
В ночь на четверг также стало известно о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, загорелись резервуары с нефтепродуктами. В ночь на среду, напомним, горел резервуар с нефтепродуктами в Таманском сельском поселении.
«Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен», — заявил глава региона. По его словам, пожарные к тушению не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия.
Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен «незначительный», утверждает Голубев.
В ночь на четверг также стало известно о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, загорелись резервуары с нефтепродуктами. В ночь на среду, напомним, горел резервуар с нефтепродуктами в Таманском сельском поселении.
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