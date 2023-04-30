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Сербская полиция подтвердила убийство девяти человек в школе Белграда
Россия и мир
Фото: МВД Сербии
Полиция Сербии подтвердила убийство девяти человек в ходе стрельбы в школе Белграда. По официальным данным, погиб охранник и восемь учеников. Еще семь человек получили ранения.
Напомним, что стрельбу в школе открыл сегодня утром один из ее учащихся. На месте происшествия продолжает работать полиция. Подозреваемый в убийстве арестован.
«В результате стрельбы, произошедшей сегодня утром в начальной школе, восемь детей и охранник были убиты, шестеро детей и один школьный учитель получили ранения и в настоящее время находятся в Центре неотложной помощи Тиршовой»,
– говорится в сообщении МВД Сербии.
Напомним, что стрельбу в школе открыл сегодня утром один из ее учащихся. На месте происшествия продолжает работать полиция. Подозреваемый в убийстве арестован.
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