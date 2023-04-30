Сербская полиция подтвердила убийство девяти человек в школе Белграда

– говорится в сообщении МВД Сербии.

«В результате стрельбы, произошедшей сегодня утром в начальной школе, восемь детей и охранник были убиты, шестеро детей и один школьный учитель получили ранения и в настоящее время находятся в Центре неотложной помощи Тиршовой»,