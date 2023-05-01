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В Белграде подросток застрелил школьного охранника и ранил учеников
Россия и мир
Скрин из видео: novosti.rs
В Белграде 14-летний подросток открыл стрельбу в школе. Это произошло в 08.40 по местному времени. В результате инцидента погиб охранник, несколько учеников ранены.
Об этом сообщает Srbija Danas со ссылкой на полицию Сербии. По данным портала, юноша уже задержан. Он учился в седьмом классе школы, где устроил стрельбу. Пистолет, из которого стрелял подросток, принадлежит его отцу.
По данным местного портала Novosti, в результате стрельбы убит был не только охранник. Кроме него погибло восемь учеников. Число раненных не уточняется. Их доставили в ближайшие больницы.
Одноклассники устроившего стрельбу юноши утверждают, что за день до случившегося, стрелок был на дене рождения школьного друга. Ничего подозрительного в поведении ровесника подростки не заметили.
Об этом сообщает Srbija Danas со ссылкой на полицию Сербии. По данным портала, юноша уже задержан. Он учился в седьмом классе школы, где устроил стрельбу. Пистолет, из которого стрелял подросток, принадлежит его отцу.
По данным местного портала Novosti, в результате стрельбы убит был не только охранник. Кроме него погибло восемь учеников. Число раненных не уточняется. Их доставили в ближайшие больницы.
Одноклассники устроившего стрельбу юноши утверждают, что за день до случившегося, стрелок был на дене рождения школьного друга. Ничего подозрительного в поведении ровесника подростки не заметили.
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