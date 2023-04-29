На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров





– заявил Вениамин Кондратьев. «По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Кубани в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. На месте работают спецслужбы.Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Федор Бабенков. По его данным, в тушении пожара задействованы 23 единицы техники и 85 человек личного состава. Причины возгорания в текущий момент неизвестны.По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ситуация находится под контролем. Информацию об эвакуации жителей поселка Волна он опроверг.