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На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров
Россия и мир
Коллаж: Вечерние ведомости (фото: Федор Бабенков )
На Кубани в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. На месте работают спецслужбы.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Федор Бабенков. По его данным, в тушении пожара задействованы 23 единицы техники и 85 человек личного состава. Причины возгорания в текущий момент неизвестны.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ситуация находится под контролем. Информацию об эвакуации жителей поселка Волна он опроверг.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Федор Бабенков. По его данным, в тушении пожара задействованы 23 единицы техники и 85 человек личного состава. Причины возгорания в текущий момент неизвестны.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ситуация находится под контролем. Информацию об эвакуации жителей поселка Волна он опроверг.
«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет»,
– заявил Вениамин Кондратьев.
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