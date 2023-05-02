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Умер модельер Валентин Юдашкин
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Умер модельер Валентин Юдашкин, сообщил Первый канал. Ему было 59 лет.
В последние годы он боролся с тяжелой болезнью, пишут СМИ.
Три дня назад, 30 апреля, в возрасте 85 лет скончался другой российский модельер Вячеслав Зайцев.
В последние годы он боролся с тяжелой болезнью, пишут СМИ.
Три дня назад, 30 апреля, в возрасте 85 лет скончался другой российский модельер Вячеслав Зайцев.
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