Аля Трынова © Вечерние ведомости

Умер модельер Валентин Юдашкин, сообщил Первый канал. Ему было 59 лет.В последние годы он боролся с тяжелой болезнью, пишут СМИ.Три дня назад, 30 апреля, в возрасте 85 лет скончался другой российский модельер Вячеслав Зайцев.