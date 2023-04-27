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Mash: во Внуково при сортировке почты обнаружили мешок с четырьмя автоматами
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Внуково сотрудники московского регионального логистического центра обнаружили мешок с четырьмя автоматами, пишет Mash.
Сотрудники увидели подозрительную посылку во время сортировки почты, сообщается в телеграм-канале. По данным Mash, из мешка «торчали четыре автоматных ствола», посылку пока не вскрывали.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Сотрудники увидели подозрительную посылку во время сортировки почты, сообщается в телеграм-канале. По данным Mash, из мешка «торчали четыре автоматных ствола», посылку пока не вскрывали.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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