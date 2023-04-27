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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
«Совет директоров Банка России 28 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится в релизе на сайте ЦБ РФ.
Банк сохраняет это значение ключевой ставки пятый раз подряд.
Годовая инфляция, по данным регулятора, составила 3,5% в марте (после 11% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля. В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции «продолжит временно оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года», сообщили в ЦБ РФ.
По прогнозу, в базовом сценарии годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, заявили в Банке России.
«Совет директоров Банка России 28 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится в релизе на сайте ЦБ РФ.
Банк сохраняет это значение ключевой ставки пятый раз подряд.
Годовая инфляция, по данным регулятора, составила 3,5% в марте (после 11% в феврале) и 2,5% по оценке на 24 апреля. В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции «продолжит временно оставаться ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года», сообщили в ЦБ РФ.
По прогнозу, в базовом сценарии годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, заявили в Банке России.
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