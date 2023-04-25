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Минпромторг: в России удалось на 100% «импортозаместить» производство алюминиевых банок
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Минпромторге заявили, что на полках в российских магазинах все алюминиевые банки теперь отечественного производства.
За год их производство удалось полностью «импортозаместить», утверждают чиновники. «На 100% за год импортозаместились. Теперь все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства»,— заявил в эфире радио Sputnik глава департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.
По его словам, в начале прошлого года в России около 70% всех алюминиевых банок было американского производства.
За год их производство удалось полностью «импортозаместить», утверждают чиновники. «На 100% за год импортозаместились. Теперь все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства»,— заявил в эфире радио Sputnik глава департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.
По его словам, в начале прошлого года в России около 70% всех алюминиевых банок было американского производства.
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