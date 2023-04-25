Минпромторг: в России удалось на 100% «импортозаместить» производство алюминиевых банок

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Минпромторге заявили, что на полках в российских магазинах все алюминиевые банки теперь отечественного производства.За год их производство удалось полностью «импортозаместить», утверждают чиновники. «На 100% за год импортозаместились. Теперь все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства»,— заявил в эфире радио Sputnik глава департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.По его словам, в начале прошлого года в России около 70% всех алюминиевых банок было американского производства.