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В Самаре арестован региональный министр строительства
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд в Самаре на два месяца заключил под стражу министра строительства области Николая Плаксина.
«В отношении Плаксина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в суде РИА Новости.
Плаксин был задержан на рабочем месте 25 апреля. Он стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. «Плаксин подозревается в том, что незаконно приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию 2 ДК, построенных по нацпроекту "Культура", которые не соответствовали требованиям проектной документации», — заявил ранее депутат Госдумы от Самарской области Хинштейн.
По словам депутата, ранее по аналогичным материалам было возбуждено уголовное дело против главы региональной Государственной инспекции строительного надзора.
«В отношении Плаксина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в суде РИА Новости.
Плаксин был задержан на рабочем месте 25 апреля. Он стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. «Плаксин подозревается в том, что незаконно приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию 2 ДК, построенных по нацпроекту "Культура", которые не соответствовали требованиям проектной документации», — заявил ранее депутат Госдумы от Самарской области Хинштейн.
По словам депутата, ранее по аналогичным материалам было возбуждено уголовное дело против главы региональной Государственной инспекции строительного надзора.
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