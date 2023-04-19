СМИ: иркутский ветеран, прошедший Чечню и Афганистан, осужден на три года за посты в телеграме

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Иркутский ветеран Владимир Тимофеев, прошедший Афганистан и обе чеченские кампании, приговорен к трем годам лишения свободы по статьям о «военных фейках» и оправдании терроризма (ч. 1 ст. 207.3 УК, ч. 2 ст. 205.2 УК).Поводом для возбуждения уголовного дела стали прошлогодние посты в телеграм-канале об украинской авиации, пишут местные СМИ. Тимофеев был задержан в ноябре 2022 года.Сослуживцы Тимофеева в соцсетях утверждают, что за службу в Афганистане он был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу», позже в составе спецназа внутренних войск он прошел через обе чеченские кампании.Добавим, что информация об уголовном деле и фамилия обвиняемого на сайте 1-го Восточного окружного военного суда скрыта.