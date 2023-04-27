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Блогер Елена Блиновская на допросе признала вину и раскаялась, заявили в СК

11.20 Пятница, 28 апреля 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Блогер Елена Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину, заявили в СК РФ.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с ограничением свободы», — говорится в сообщении СК.

В четверг стало известно, что в отношении Блиновской возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Она была задержана при попытке пересечь границу России.

«По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей», — заявили в СК.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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