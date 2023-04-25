СК: в отношении блогера Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В отношении блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело, заявили в СК РФ.«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере», — говорится в заявлении ведомства.В СК сообщили, что Блиновская задержана при попытке пересечь границу России на арендованном автомобиле. У нее были авиабилеты для вылета заграницу.«По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей», — заявили в СК.В офисе и по месту проживания Блиновской проводят обыски.