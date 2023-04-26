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МЧС: угроза населенным пунктам в связи с пожарами в Курганской области снята
Россия и мир
Фото: МЧС Курганской области
Почти 500 человек тушат пожары в Курганской области. Угроза населенным пунктам в регионе снята, заявили в МЧС.
В регион прибыли дополнительные силы МЧС России для тушения пожаров — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра, самолет-амфибия БЕ-200 ЧС. «Работа по ликвидации очагов продолжается. Привлечено 438 человек и 122 единицы техники», — сообщили в ведомстве.
По данным главы региона Шумкова, к утру пятницы удалось локализовать пожары в Белозерском и Варгашинском округах. «Пока продолжается работа с пожаром, зашедшим с соседней территории, в Шатровском округе. Идёт работа с большим ландшафтным пожаром в Мишкинском округе. Привлекаем работников заводов на дотушивание и проливку вдоль дорог под Утяком и за "Курганстальмостом"», — говорится в телеграм-канале Шумкова.
Ситуацию осложняет сильный ветер и аномально жаркая и сухая погода.
В регион прибыли дополнительные силы МЧС России для тушения пожаров — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра, самолет-амфибия БЕ-200 ЧС. «Работа по ликвидации очагов продолжается. Привлечено 438 человек и 122 единицы техники», — сообщили в ведомстве.
По данным главы региона Шумкова, к утру пятницы удалось локализовать пожары в Белозерском и Варгашинском округах. «Пока продолжается работа с пожаром, зашедшим с соседней территории, в Шатровском округе. Идёт работа с большим ландшафтным пожаром в Мишкинском округе. Привлекаем работников заводов на дотушивание и проливку вдоль дорог под Утяком и за "Курганстальмостом"», — говорится в телеграм-канале Шумкова.
Ситуацию осложняет сильный ветер и аномально жаркая и сухая погода.
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