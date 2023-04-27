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В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Соколова
В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора, местные власти проводят заседание комиссии по ЧС.
«Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте работают все профильные службы», — заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, о ситуации доложили глава города и руководитель ГУ МЧС по Кировской области.
Между тем, на сайте регионального управления МЧС и в соцсетях ведомства информации о выбросе хлора нет.
Власти не сообщают, о каком предприятии идет речь. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
«На завтра назначил заседание областной комиссии по ЧС. Для разбора ситуации приглашены все службы, вызваны директора предприятий», — заявил глава региона.
«Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте работают все профильные службы», — заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, о ситуации доложили глава города и руководитель ГУ МЧС по Кировской области.
Между тем, на сайте регионального управления МЧС и в соцсетях ведомства информации о выбросе хлора нет.
Власти не сообщают, о каком предприятии идет речь. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
«На завтра назначил заседание областной комиссии по ЧС. Для разбора ситуации приглашены все службы, вызваны директора предприятий», — заявил глава региона.
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