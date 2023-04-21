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В ГД внесли законопроект, который приравнивает зарплату сенаторов и депутатов к средней по стране
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает отменить «ряд привилегий» для сенаторов и депутатов ГД. В частности — приравнять заработную плату сенаторов и депутатов Госдумы к средней по стране.
Законопроект внесли представители «Справедливой России».
В пояснительной записке к документу указано, что сейчас сенаторы и депутаты ГД «получают ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в размерах, установленных для федерального министра». Авторы инициативы полагают, что это несправедливо.
«Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, представляющие интересы граждан, должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле. В связи с чем законопроект предлагает приравнять заработную плату сенаторов и депутатов Государственной Думы к средней по стране», — предлагают авторы законопроекта, уточняя, что в 2021 году средняя зарплата в РФ по официальной статистике составила 57 тысяч рублей.
Авторы инициативы считают, что поправки станут «хорошим стимулом» для парламентариев, помогут поднять зарплаты в стране, решить многие социальные вопросы и в целом приведут к росту экономики. «Принятие законопроекта позволит сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса, а сэкономленные деньги направить на дополнительную социальную поддержку граждан», — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, законопроект предлагает отменить ряд льгот по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению, которыми сейчас пользуются сенаторы и депутаты. «При этом предлагается сохранить ежемесячную доплату к пенсии тем сенаторам и депутатам Государственной Думы, которым она была назначена до того, как закон вступит в силу», — предлагают авторы.
Законопроект внесли представители «Справедливой России».
В пояснительной записке к документу указано, что сейчас сенаторы и депутаты ГД «получают ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в размерах, установленных для федерального министра». Авторы инициативы полагают, что это несправедливо.
«Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, представляющие интересы граждан, должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле. В связи с чем законопроект предлагает приравнять заработную плату сенаторов и депутатов Государственной Думы к средней по стране», — предлагают авторы законопроекта, уточняя, что в 2021 году средняя зарплата в РФ по официальной статистике составила 57 тысяч рублей.
Авторы инициативы считают, что поправки станут «хорошим стимулом» для парламентариев, помогут поднять зарплаты в стране, решить многие социальные вопросы и в целом приведут к росту экономики. «Принятие законопроекта позволит сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса, а сэкономленные деньги направить на дополнительную социальную поддержку граждан», — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, законопроект предлагает отменить ряд льгот по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению, которыми сейчас пользуются сенаторы и депутаты. «При этом предлагается сохранить ежемесячную доплату к пенсии тем сенаторам и депутатам Государственной Думы, которым она была назначена до того, как закон вступит в силу», — предлагают авторы.
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