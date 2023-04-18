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На Камчатке бывший начальник краевого УМВД получил 11 лет строгого режима за взятку
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Камчатский краевой суд 27 апреля вынес приговор в отношении бывшего начальника краевого УМВД генерал-майора полиции Михаила Киселева.
Он признан виновным по статьям о превышении должностных полномочий и получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, сообщает дальневосточное управление Генпрокуратуры.
Суд установил, что летом 2020 года полицейские в Елизовском районе задержали грузовик с рыбной продукцией, которую перевозили нелегально. Киселев поручил подчиненным передать товар владельцу, местному предпринимателю, и скрыть факт правонарушения. Позже он через своих подчиненных получил от коммерсанта взятку в два миллиона рублей.
Через год Киселев был освобожден от должности.
Суд приговорил его к 11 годам в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Киселев лишен права занимать должности на госслужбе на 5 лет и специального звания «генерал-майор полиции».
Он признан виновным по статьям о превышении должностных полномочий и получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, сообщает дальневосточное управление Генпрокуратуры.
Суд установил, что летом 2020 года полицейские в Елизовском районе задержали грузовик с рыбной продукцией, которую перевозили нелегально. Киселев поручил подчиненным передать товар владельцу, местному предпринимателю, и скрыть факт правонарушения. Позже он через своих подчиненных получил от коммерсанта взятку в два миллиона рублей.
Через год Киселев был освобожден от должности.
Суд приговорил его к 11 годам в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Киселев лишен права занимать должности на госслужбе на 5 лет и специального звания «генерал-майор полиции».
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