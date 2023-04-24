Возрастное ограничение 18+
Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на выборах президента в 2024 году
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Президент США Джо Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году.
«Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», — цитируют президента СМИ.
Выборы президента в США состоятся в ноябре 2024 года. Прошлой осенью о намерении баллотироваться заявил экс-президент США Трамп.
Добавим, что 20 ноября 2024 года Джо Байдену исполнится 82.
«Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», — цитируют президента СМИ.
Выборы президента в США состоятся в ноябре 2024 года. Прошлой осенью о намерении баллотироваться заявил экс-президент США Трамп.
Добавим, что 20 ноября 2024 года Джо Байдену исполнится 82.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».