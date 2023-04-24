Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на выборах президента в 2024 году

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент США Джо Байден во вторник официально объявил, что намерен баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году.«Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», — цитируют президента СМИ.Выборы президента в США состоятся в ноябре 2024 года. Прошлой осенью о намерении баллотироваться заявил экс-президент США Трамп.Добавим, что 20 ноября 2024 года Джо Байдену исполнится 82.