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Площадь крупного пожара в посёлке Баляга в Забайкалье увеличилась до 1800 квадратных метров
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Площадь пожара в посёлке Баляга Забайкальского края увеличилась до 1800 квадратных метров.
Горит деревообрабатывающий цех. Огонь перекинулся на жилые дома.
«На данный момент огнем охвачено 1500 кв.м. пиломатериалов и 8 домов, из которых 2 нежилых. К тушению привлечены порядка 120 человек, 14 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда. Дополнительно направлены еще 2 пожарных поезда», — сообщили в МЧС РФ.
Также на место направлены два вертолета МИ-8 МЧС, аэромобильная группировка в составе 100 человек.
В ведомстве уточняют, что тушение пожара осложняет сухая и ветреная погода, порывы ветра достигают 15 м/с.
О пострадавших не сообщается. Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Горит деревообрабатывающий цех. Огонь перекинулся на жилые дома.
«На данный момент огнем охвачено 1500 кв.м. пиломатериалов и 8 домов, из которых 2 нежилых. К тушению привлечены порядка 120 человек, 14 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда. Дополнительно направлены еще 2 пожарных поезда», — сообщили в МЧС РФ.
Также на место направлены два вертолета МИ-8 МЧС, аэромобильная группировка в составе 100 человек.
В ведомстве уточняют, что тушение пожара осложняет сухая и ветреная погода, порывы ветра достигают 15 м/с.
О пострадавших не сообщается. Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
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