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Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана приговорен к 18 годам лишения свободы
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов приговорен к 18 годам лишения свободы.
Масимов обвинен по статьям о государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, пишет Zakon.kz. Кроме того, экс-глава КНБ пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе, у него конфисковано имущество.
Другие фигуранты дела, бывшие заместители главы Комитета, также получили сроки — от трех до 16 лет лишения свободы. Двоим также пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.
Кроме того, подсудимые лишены званий генералов и государственных наград.
Масимов возглавлял КНБ с 2016 по 2022 год. Президент Казахстана Токаев освободил его от должности председателя КНБ на фоне массовых беспорядков в стране в январе 2022 года. На следующий день после отставки Масимов был задержан по делу о государственной измене и помещён под стражу в следственный изолятор.
Масимов обвинен по статьям о государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, пишет Zakon.kz. Кроме того, экс-глава КНБ пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе, у него конфисковано имущество.
Другие фигуранты дела, бывшие заместители главы Комитета, также получили сроки — от трех до 16 лет лишения свободы. Двоим также пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.
Кроме того, подсудимые лишены званий генералов и государственных наград.
Масимов возглавлял КНБ с 2016 по 2022 год. Президент Казахстана Токаев освободил его от должности председателя КНБ на фоне массовых беспорядков в стране в январе 2022 года. На следующий день после отставки Масимов был задержан по делу о государственной измене и помещён под стражу в следственный изолятор.
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