В Марий Эл горит Семеновская школа-интернат, детей эвакуировали

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В Йошкар-Оле горит трехэтажная Семеновская школа-интернат, сообщили в МЧС РФ.«Горит кровля Семеновской школы-интерната. Предварительная площадь пожара 250 кв.м. Ученики и персонал эвакуированы», — говорится в сообщении ведомства.В школе-интернате обучаются дети с нарушениями слуха и речи, в том числе с тяжелыми.