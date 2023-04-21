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В Марий Эл горит Семеновская школа-интернат, детей эвакуировали
Россия и мир
Фото: МЧС РФ
В Йошкар-Оле горит трехэтажная Семеновская школа-интернат, сообщили в МЧС РФ.
«Горит кровля Семеновской школы-интерната. Предварительная площадь пожара 250 кв.м. Ученики и персонал эвакуированы», — говорится в сообщении ведомства.
В школе-интернате обучаются дети с нарушениями слуха и речи, в том числе с тяжелыми.
«Горит кровля Семеновской школы-интерната. Предварительная площадь пожара 250 кв.м. Ученики и персонал эвакуированы», — говорится в сообщении ведомства.
В школе-интернате обучаются дети с нарушениями слуха и речи, в том числе с тяжелыми.
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