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В Казахстане не будут проводить военный парад 9 мая в целях экономии бюджета
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Казахстане не будут проводить военный парад 7 и 9 мая в целях экономии и в связи с другими приоритетными задачами. Об этом заявили в Минобороны Казахстана.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Добавим, что 7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества.
В прошлом году на 7 и 9 мая военные парады в Казахстане также не проводили.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Добавим, что 7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества.
В прошлом году на 7 и 9 мая военные парады в Казахстане также не проводили.
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