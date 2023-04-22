В Казахстане не будут проводить военный парад 9 мая в целях экономии бюджета

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Казахстане не будут проводить военный парад 7 и 9 мая в целях экономии и в связи с другими приоритетными задачами. Об этом заявили в Минобороны Казахстана.«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Добавим, что 7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества.В прошлом году на 7 и 9 мая военные парады в Казахстане также не проводили.