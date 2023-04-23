Возрастное ограничение 18+
Против музыканта Алексея Кортнева возбудили уголовное дело после инцидента с оскорблением полицейского
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбудили уголовное дело.
Информацию об этом музыкант подтвердил ТАСС.
По данным СМИ, в феврале Кортнев был задержан после того, как якобы показал неприличный жест в адрес сотрудника полиции в одном из баров Новосибирска. Перед этим был отменен концерт группы — приехавшие на площадку полицейские и пожарные заявили о задымлении в здании.
Новосибирские издания уточняют, что дело возбуждено по статье об оскорблении представителя власти.
Информацию об этом музыкант подтвердил ТАСС.
По данным СМИ, в феврале Кортнев был задержан после того, как якобы показал неприличный жест в адрес сотрудника полиции в одном из баров Новосибирска. Перед этим был отменен концерт группы — приехавшие на площадку полицейские и пожарные заявили о задымлении в здании.
Новосибирские издания уточняют, что дело возбуждено по статье об оскорблении представителя власти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования пенсионерки электросамокатом
23 апреля 2023
23 апреля 2023
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти 37-летней журналистки «Машиностроителя»
19 апреля 2023
19 апреля 2023
Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после инцидента с подростками в Артемовском
19 апреля 2023
19 апреля 2023