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Глава парламента Хакасии назвал «шпаной» депутатов, которые не приняли отчет правительства
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Отчет правительства в Хакасии обернулся скандалом. Депутаты отчет не приняли. Глава Хакасии (КПРФ) заявил, что члены парламента тем самым «сами отрубили себе руку» и обвинил единороссов в политической предвзятости. Глава парламента (к слову, член «ЕР») заявил, что эти депутаты развели «блевотину» и назвал их «шпаной».
В пятницу, 21 апреля, на заседании Верховного Совета Хакасии не хватило двух депутатских голосов для принятия отчета главы. «23 депутата высказались "за", 14 — против, 2 — воздержались, 4 — не голосовали. Для принятия постановления с рекомендациями правительству к дальнейшей работе в 2023 году не хватило голосов двух депутатов», — сообщается на сайте регионального правительства.
В сети появилось видео с заседания, на котором председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев, который представляет в парламенте «Единую Россию», очень эмоционально раскритиковал депутатов, проголосовавших «против». «Какие-то партии выступают за родину, а другие — болтают только, блевотину разводят за родину болтать. Карьеристы тут. Портфели делят. Уже начали делить депутатские мандаты, должности уже делят», — заявил глава парламента после голосования.
Он добавил, что «позвонит Медведеву, нашему председателю партии "Единая Россия"». «Шпана тут расшутилась! Это беда, это же беда, друзья мои», — сказал председатель Совета.
Позже на официальном сайте правительства появился комментарий и главы Хакасии Валентина Коновалова, члена КПРФ. Он предположил, что «демарш был устроен частью депутатов "Единой России"».
«Вот этот демарш по голосованию "против" очевидно устроен частью депутатов "Единой России", мы это понимаем. Это, по моему мнению, выражение неуважения к жителям Хакасии, чьими усилиями, по сути, и был обеспечен рост экономики республики в 2022 году и предыдущие годы», — цитирует главу Хакасии пресс-служба.
Он утверждает, что в прошлом году регион показал «лучшие результаты в новейшей истории по финансовой обеспеченности бюджета, по объему средств, вложенных в развитие экономики и социальной сферы». «Вы же, уважаемые депутаты, сами видите это в отчете. Если читали отчет. А если не читали, надо все-таки прочесть. Если некоторые депутаты от партии "Единая Россия" отрицают очевидные факты, то ничем кроме как политической предвзятостью, я не могу объяснить их поведение», — заявил Коновалов.
Он призвал депутатов «заканчивать быть циничными потребителями и превращаться в победителей», а также пожелал перестать думать о только о себе. «Действия любого депутата любой фракции должны быть разумными. И отрубать самим себе руку – это странно», — сказал Коновалов, обращаясь к парламенту.
При этом он добавил, что большинство депутатов парламента все-таки проголосовали «за» отчет.
В пятницу, 21 апреля, на заседании Верховного Совета Хакасии не хватило двух депутатских голосов для принятия отчета главы. «23 депутата высказались "за", 14 — против, 2 — воздержались, 4 — не голосовали. Для принятия постановления с рекомендациями правительству к дальнейшей работе в 2023 году не хватило голосов двух депутатов», — сообщается на сайте регионального правительства.
В сети появилось видео с заседания, на котором председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев, который представляет в парламенте «Единую Россию», очень эмоционально раскритиковал депутатов, проголосовавших «против». «Какие-то партии выступают за родину, а другие — болтают только, блевотину разводят за родину болтать. Карьеристы тут. Портфели делят. Уже начали делить депутатские мандаты, должности уже делят», — заявил глава парламента после голосования.
Он добавил, что «позвонит Медведеву, нашему председателю партии "Единая Россия"». «Шпана тут расшутилась! Это беда, это же беда, друзья мои», — сказал председатель Совета.
Позже на официальном сайте правительства появился комментарий и главы Хакасии Валентина Коновалова, члена КПРФ. Он предположил, что «демарш был устроен частью депутатов "Единой России"».
«Вот этот демарш по голосованию "против" очевидно устроен частью депутатов "Единой России", мы это понимаем. Это, по моему мнению, выражение неуважения к жителям Хакасии, чьими усилиями, по сути, и был обеспечен рост экономики республики в 2022 году и предыдущие годы», — цитирует главу Хакасии пресс-служба.
Он утверждает, что в прошлом году регион показал «лучшие результаты в новейшей истории по финансовой обеспеченности бюджета, по объему средств, вложенных в развитие экономики и социальной сферы». «Вы же, уважаемые депутаты, сами видите это в отчете. Если читали отчет. А если не читали, надо все-таки прочесть. Если некоторые депутаты от партии "Единая Россия" отрицают очевидные факты, то ничем кроме как политической предвзятостью, я не могу объяснить их поведение», — заявил Коновалов.
Он призвал депутатов «заканчивать быть циничными потребителями и превращаться в победителей», а также пожелал перестать думать о только о себе. «Действия любого депутата любой фракции должны быть разумными. И отрубать самим себе руку – это странно», — сказал Коновалов, обращаясь к парламенту.
При этом он добавил, что большинство депутатов парламента все-таки проголосовали «за» отчет.
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