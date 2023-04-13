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У журналистов мурманского издания «Арктический обозреватель» прошли обыски
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
У журналистов мурманского издания «Арктический обозреватель» в четверг утром прошли обыски.
Информация об этом появилась накануне в телеграм-каналах, позже это подтвердил главный редактор издания Вячеслав Городецкий.
«В квартирах журналистов "Арктического Обозревателя" Вячеслава Городецкого и Дмитрия Артёменко были произведены обыски с изъятием компьютеров и цифровых носителей. В том числе были изъяты мобильные телефоны. Кроме того, обыск и изъятие цифровых носителей был проведён в помещении, которое арендует ООО, имеющее такое же название, как и сетевое издание (зарегистрированное СМИ) и ТГ-канал — "Арктический Обозреватель"», — говорится в заявлении редакции.
Сообщается, что поводом для обысков стало «заявление одного из чиновников областного правительства по поводу материала, вышедшего в месенджере (ТГ-канале) "Арктический Обозреватель"».
О чем был материал, в редакции не уточнили. «В связи с тем, что мы дали подписку о неразглашении, поделиться бОльшими данными мы не можем», — заявили журналисты, добавив, что постараются в кратчайшие сроки вернуться онлайн.
«Арктический обозреватель» публикует информационные и аналитические материалы о жизни в Арктике и в районах Крайнего Севера, Мурманской и Архангельской областях, республиках Карелия и Коми, в Ненецком автономном округе. В телеграм-канале «Арктический обозреватель — Мурманск» более 4600 подписчиков.
Информация об этом появилась накануне в телеграм-каналах, позже это подтвердил главный редактор издания Вячеслав Городецкий.
«В квартирах журналистов "Арктического Обозревателя" Вячеслава Городецкого и Дмитрия Артёменко были произведены обыски с изъятием компьютеров и цифровых носителей. В том числе были изъяты мобильные телефоны. Кроме того, обыск и изъятие цифровых носителей был проведён в помещении, которое арендует ООО, имеющее такое же название, как и сетевое издание (зарегистрированное СМИ) и ТГ-канал — "Арктический Обозреватель"», — говорится в заявлении редакции.
Сообщается, что поводом для обысков стало «заявление одного из чиновников областного правительства по поводу материала, вышедшего в месенджере (ТГ-канале) "Арктический Обозреватель"».
О чем был материал, в редакции не уточнили. «В связи с тем, что мы дали подписку о неразглашении, поделиться бОльшими данными мы не можем», — заявили журналисты, добавив, что постараются в кратчайшие сроки вернуться онлайн.
«Арктический обозреватель» публикует информационные и аналитические материалы о жизни в Арктике и в районах Крайнего Севера, Мурманской и Архангельской областях, республиках Карелия и Коми, в Ненецком автономном округе. В телеграм-канале «Арктический обозреватель — Мурманск» более 4600 подписчиков.
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