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Граната, найденная в подъезде жилого дома в Москве, оказалась муляжом
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Граната Ф-1, которую 19 апреля обнаружили в подъезде жилого дома в Москве, оказалась муляжом, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что предмет, похожий на гранату, обнаружил дворник у входа в подъезд дома. По другой информации, предмет обнаружили в электрощитке.
Информация о том, что жителей дома эвакуировали, не подтвердилась.
Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что предмет, похожий на гранату, обнаружил дворник у входа в подъезд дома. По другой информации, предмет обнаружили в электрощитке.
Информация о том, что жителей дома эвакуировали, не подтвердилась.
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