Возрастное ограничение 18+
Полковник Генштаба получил штраф по делу о взятке стиральной машиной Bosch
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Полковник Генштаба, обвиняемый в получении взятки стиральной машиной Bosch, получил штраф в 400 тысяч и запрет занимать должности в госорганах на два года.
Приговор вынес 235 гарнизонный военный суд. По данным «Коммерсанта», речь о начальнике отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковнике Иване Мертвищеве.
Напомним, в ноябре полковник, ответственный за призыв на военную службу, на два месяца был отправлен под домашний арест. Офицера заподозрили в получении взятки от раменского военкома. Как сообщалось ранее, полковник должен был проверить военкоматы в Западном административном округе Москвы. Перед проверкой он связался с военным комиссаром, заявил, что дела с набором призывников идут плохо и, как утверждается, предложил решить все проблемы, намекнув о взятке стиральной машиной. После офицер был задержан при получении этого бытового прибора в самой дорогой комплектации стоимостью более 72 тысяч рублей.
В суде полковник объяснил, что ему «срочно нужна была стиральная машина для ванной комнаты после ремонта квартиры», пишет «Ъ».
По данным издания, сначала офицер обвинялся в получении взятки, позже его действия были переквалифицированы на покушение на мошенничество.
Кроме того, сообщается, что осужденный «уже написал рапорт с просьбой отправить его в зону СВО».
Приговор вынес 235 гарнизонный военный суд. По данным «Коммерсанта», речь о начальнике отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковнике Иване Мертвищеве.
Напомним, в ноябре полковник, ответственный за призыв на военную службу, на два месяца был отправлен под домашний арест. Офицера заподозрили в получении взятки от раменского военкома. Как сообщалось ранее, полковник должен был проверить военкоматы в Западном административном округе Москвы. Перед проверкой он связался с военным комиссаром, заявил, что дела с набором призывников идут плохо и, как утверждается, предложил решить все проблемы, намекнув о взятке стиральной машиной. После офицер был задержан при получении этого бытового прибора в самой дорогой комплектации стоимостью более 72 тысяч рублей.
В суде полковник объяснил, что ему «срочно нужна была стиральная машина для ванной комнаты после ремонта квартиры», пишет «Ъ».
По данным издания, сначала офицер обвинялся в получении взятки, позже его действия были переквалифицированы на покушение на мошенничество.
Кроме того, сообщается, что осужденный «уже написал рапорт с просьбой отправить его в зону СВО».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Инспектору-взяточнику из Верхней Салды смягчили наказание
11 апреля 2023
11 апреля 2023
Начальника ГИБДД Ивделя задержали за получение взятки
13 апреля 2023
13 апреля 2023