«Ъ»: в Москве полковник отправлен под домашний арест за взятку стиральной машинкой
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Москве полковник, ответственный за призыв на военную службу, на два месяца отправлен под домашний арест по делу о взятке стиральной машиной.
По данным «Коммерсанта», речь идет о сотруднике главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) вооруженных сил.
Как пишет издание, 235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил его под домашний арест по делу о получении взятки от военного комиссара Объединенного военного комиссариата (ОВК) Раменки. Свою вину полковник полностью признал, уточняет «Ъ».
Сообщается, что полковник должен был проверить военкоматы в Западном административном округе Москвы. Перед проверкой, как сообщает источник издания, он связался с военным комиссаром, заявил, что дела с набором призывников идут плохо и, как утверждается, предложил решить все проблемы, намекнув о взятке стиральной машиной.
Военный комиссар обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ. Полковник был задержан при получении стиральной машинки, пишет «Ъ».
Кроме того, по информации издания, ФСБ и СКР намерены проверить фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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