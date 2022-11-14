«Ъ»: в Москве полковник отправлен под домашний арест за взятку стиральной машинкой

11.04 Вторник, 22 ноября 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости


В Москве полковник, ответственный за призыв на военную службу, на два месяца отправлен под домашний арест по делу о взятке стиральной машиной.

По данным «Коммерсанта», речь идет о сотруднике главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) вооруженных сил.

Как пишет издание, 235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил его под домашний арест по делу о получении взятки от военного комиссара Объединенного военного комиссариата (ОВК) Раменки. Свою вину полковник полностью признал, уточняет «Ъ».

Сообщается, что полковник должен был проверить военкоматы в Западном административном округе Москвы. Перед проверкой, как сообщает источник издания, он связался с военным комиссаром, заявил, что дела с набором призывников идут плохо и, как утверждается, предложил решить все проблемы, намекнув о взятке стиральной машиной.

Военный комиссар обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ. Полковник был задержан при получении стиральной машинки, пишет «Ъ».

Кроме того, по информации издания, ФСБ и СКР намерены проверить фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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