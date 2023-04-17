В Новосибирске старшеклассник открыл стрельбу из пневматики в школе

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Новосибирске старшеклассник открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе.По данным местной полиции, один из учеников выстрелил в другого. Потерпевшему выдано направление на медэкспертизу, чтобы установить тяжесть причиненного здоровью вреда.«Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет», — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД региона.Со старшеклассником провели разъяснительную беседу, добавили в полиции.По данным ТАСС, в правоохранительных органах уточнили, что ученик выстрелил «в шутку, не имея злого умысла».