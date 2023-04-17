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В Новосибирске старшеклассник открыл стрельбу из пневматики в школе
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Новосибирске старшеклассник открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе.
По данным местной полиции, один из учеников выстрелил в другого. Потерпевшему выдано направление на медэкспертизу, чтобы установить тяжесть причиненного здоровью вреда.
«Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет», — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД региона.
Со старшеклассником провели разъяснительную беседу, добавили в полиции.
По данным ТАСС, в правоохранительных органах уточнили, что ученик выстрелил «в шутку, не имея злого умысла».
По данным местной полиции, один из учеников выстрелил в другого. Потерпевшему выдано направление на медэкспертизу, чтобы установить тяжесть причиненного здоровью вреда.
«Поступило сообщение из учебного заведения о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и изъяли пневматический пистолет», — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД региона.
Со старшеклассником провели разъяснительную беседу, добавили в полиции.
По данным ТАСС, в правоохранительных органах уточнили, что ученик выстрелил «в шутку, не имея злого умысла».
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