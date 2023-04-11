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Военком Москвы: для определения места жительства призывников используют камеры
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Для установления места жительства призывников в Москве используют систему распознавания лиц на камерах видеонаблюдения.
Об этом заявил военком города Максим Локтев. Он утверждает, что основной причиной неявки в военкоматы является «проживание не по месту регистрации».
«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы», — заявил военком (цитата по ТАСС).
Также он напомнил, что сведения о работе и учебе призывников поступают в военкоматы от организаций. С учетом данных с камер собранная информация позволит оповестить призывника о явке в военкомат и вручить повестку, говорят в столичном военном комиссариате.
Об этом заявил военком города Максим Локтев. Он утверждает, что основной причиной неявки в военкоматы является «проживание не по месту регистрации».
«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы», — заявил военком (цитата по ТАСС).
Также он напомнил, что сведения о работе и учебе призывников поступают в военкоматы от организаций. С учетом данных с камер собранная информация позволит оповестить призывника о явке в военкомат и вручить повестку, говорят в столичном военном комиссариате.
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