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Политика Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии
Россия и мир
Суд вынес приговор Владимиру Кара-Мурзе*. Оппозиционный политик, журналист получил 25 лет колонии, сообщают СМИ из Московского городского суда.
Ранее обвинение запросило 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В последнем слове политик заявил, что находится в тюрьме за свои взгляды и ему не в чем раскаиваться.
Владимир Кара-Мурза* уже больше года находится под арестом. Политик был задержан 11 апреля прошлого года у своего дома. Изначально он был арестован на 15 суток по административному делу о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. 22 апреля против него возбудили уголовное дело о «фейках» о российской армии. В этот же день Минюст включил его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Позже против Владимиры Кара-Мурзы* возбудили еще два уголовных дела: о деятельности «нежелательной организации» и о государственной измене.
*По решению российского Минюста включен в реестр физлиц-иноагентов
Ранее обвинение запросило 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В последнем слове политик заявил, что находится в тюрьме за свои взгляды и ему не в чем раскаиваться.
Владимир Кара-Мурза* уже больше года находится под арестом. Политик был задержан 11 апреля прошлого года у своего дома. Изначально он был арестован на 15 суток по административному делу о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. 22 апреля против него возбудили уголовное дело о «фейках» о российской армии. В этот же день Минюст включил его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Позже против Владимиры Кара-Мурзы* возбудили еще два уголовных дела: о деятельности «нежелательной организации» и о государственной измене.
*По решению российского Минюста включен в реестр физлиц-иноагентов
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