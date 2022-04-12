Политика Кара-Мурзу задержали за то, что он «изменил траекторию движения» и «ускорил шаг»

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В телеграм-каналах публикуют рапорт о вчерашнем задержании Владимира Кара-Мурзы. В документе, подписанном старшим прапорщиком полиции А. Кирилловым, указано, что политика задержали за то, что он «изменил траекторию движения».«Гражданин Кара-Мурза Владимир Владимирович при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться. При задержании оказал активное сопротивление», — пишет в рапорте полицейский.Информацию подтвердил адвокат задержанного Вадим Прохоров. «В полицейском протоколе указано буквально следующее: они узрели подозрительного гражданина, который при их виде, цитирую, «изменил траекторию движения и ускорил шаг, попытался скрыться и был задержан». Его задержали сразу после выхода из автомобиля. И сказали: «Владимир Владимирович, пройдемте с нами». То есть они знали, кого задерживают», — рассказал адвокат МК. Правозащитник полагает, что задержание политика не было случайным. «Ни для кого не секрет, что он является оппозиционным общественным деятелем», — сказал Прохоров.Владимир Кара-Мурза был задержан 11 апреля у своего дома. Его оставили на ночь в ОВД «Хамовники» по обвинению в неповиновении законному требованию полиции.Хамовнический районный суд 12 апреля назначил политику административное наказание по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ в виде ареста на 15 суток.