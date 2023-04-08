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На Камчатке пепловый шлейф от вулкана протянулся на 350 км
Россия и мир
Фото: Камчатский филиал «Единой геофизической службы РАН»
На Камчатке уже сутки продолжается извержение вулкана Шивелуч. Пепловый шлейф протянулся на 350 км, сообщили в Камчатском филиале «Единой геофизической службы РАН».
В среду, 12 апреля, сейсмологи зафиксировали несколько мощных выбросов вулкана на высоту от шести до десяти км. Поселки Усть-камчатского района засыпало вулканическим пеплом, толщина слоя в некоторых местах достигла 20 см.
Извержение на одном из крупнейших вулканов Камчатки началось накануне ранним утром. Первые выбросы поднялись на высоту до 20 км. В сельских школах были отменены занятия, закрыты детские сады. Больницы и амбулатории в некоторых населенных пунктах переведены на круглосуточный режим работы.
На фоне извержения вулкана 11 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,8 в 57 км от Петропавловска-Камчатского. Ощутимые афтершоки в очаговой зоне могут происходить ещё в течение двух-трех недель, предупредили ученые.
На прошлой неделе другой вулкан на Камчатке, Безымянный, несколько раз за сутки выбросил пепел.
В среду, 12 апреля, сейсмологи зафиксировали несколько мощных выбросов вулкана на высоту от шести до десяти км. Поселки Усть-камчатского района засыпало вулканическим пеплом, толщина слоя в некоторых местах достигла 20 см.
Извержение на одном из крупнейших вулканов Камчатки началось накануне ранним утром. Первые выбросы поднялись на высоту до 20 км. В сельских школах были отменены занятия, закрыты детские сады. Больницы и амбулатории в некоторых населенных пунктах переведены на круглосуточный режим работы.
На фоне извержения вулкана 11 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,8 в 57 км от Петропавловска-Камчатского. Ощутимые афтершоки в очаговой зоне могут происходить ещё в течение двух-трех недель, предупредили ученые.
На прошлой неделе другой вулкан на Камчатке, Безымянный, несколько раз за сутки выбросил пепел.
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