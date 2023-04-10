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На Камчатке спасатели отправились в засыпанные вулканическим пеплом поселки

11.57 Вторник, 11 апреля 2023
Россия и мир
Выброс пепла на вулкане Безымянном 7 апреля 2023 года. Фото: Камчатский филиал «Единой геофизической службы РАН»
На Камчатке в нескольких поселках наблюдается вулканический пеплопад. На место отправились спасатели.

В сельских школах отменены занятия, закрыты детские сады. Больницы и амбулатории в некоторых населенных пунктах переведены на круглосуточный режим работы. В двух поселках из-за мощного пеплопада отключился свет и возникли проблемы с водоснабжением. Жителей попросили соблюдать меры предосторожности, не выходить на улицу без необходимости и носить повязки. Также отменены рейсовые автобусы, некоторые участки трасс перекрыты для движения, предупредили в МЧС.

В краевом правительстве сообщили, что в поселок Ключи, где пеплопад стал сильнейшим за 60 лет, отправился отряд спасателей, они доставят в населенные пункты района первую партию медицинских одноразовых масок и займутся обеспечением безопасности на дорогах.

Утром 11 апреля из вулкана Шивелуч был зафиксирован мощный пепловый выброс. В Усть-Камчатском районе пепел выпал в посёлках Ключи, Козыревск, а также селе Майское. В геофизической службе РАН предупреждают, что из-за изменения направления ветра есть вероятность пеплопада еще в нескольких районах, а также в Петропавловске-Камчатском.

«Свежий вулканический пепел опасен, так как состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла удерживается электростатический заряд, а также капельки воды и коррозийных кислот. В связи с этим при пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести к поломке электроприборов. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать различные виды недомогания (аллергическую реакцию, респираторные заболевания и др.), отравление животных и воды в открытых резервуарах, порчу оборудования», — сообщили в МЧС.

Шивелуч — один из крупнейших вулканов Камчатки. На данный момент ему присвоен «красный» код авиационной опасности.

На прошлой неделе другой вулкан на Камчатке, Безымянный, несколько раз за сутки выбросил пепел.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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