Возрастное ограничение 18+
На Камчатке вслед за вулканическим пеплопадом произошло землетрясение магнитудой 5,8
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Камчатке 11 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,8. По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 57 км от Петропавловска-Камчатского.
«Произошедшее землетрясение — афтершок землетрясения 3 апреля, которое вызвало заметные сотрясения в Петропавловске-Камчатском. Повода для беспокойства нет, это закономерное развитие очагового процесса», — сообщили в Камчатском филиале «Единой геофизической службы РАН».
Ощутимые афтершоки в очаговой зоне могут происходить ещё в течение двух-трех недель, предупредили ученые.
Землетрясение произошло на фоне внушительного выброса вулканического пепла, который засыпал несколько населенных пунктов на Камчатке.
«Пепел с вулкана Шивелуч может выпасть в Петропавловске ближе к ночи. По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, явление не исключено также в Мильковском, Быстринском, Тигильском и Елизовском районах», — говорят сейсмологи.
Из-за пеплопада в сельских школах отменены занятия, закрыты детские сады. Больницы и амбулатории в некоторых населенных пунктах переведены на круглосуточный режим работы. Жителей попросили соблюдать меры предосторожности, не выходить на улицу без необходимости и носить повязки. Также отменены рейсовые автобусы, некоторые участки трасс перекрыты для движения.
На прошлой неделе другой вулкан на Камчатке, Безымянный, несколько раз за сутки выбросил пепел.
«Произошедшее землетрясение — афтершок землетрясения 3 апреля, которое вызвало заметные сотрясения в Петропавловске-Камчатском. Повода для беспокойства нет, это закономерное развитие очагового процесса», — сообщили в Камчатском филиале «Единой геофизической службы РАН».
Ощутимые афтершоки в очаговой зоне могут происходить ещё в течение двух-трех недель, предупредили ученые.
Землетрясение произошло на фоне внушительного выброса вулканического пепла, который засыпал несколько населенных пунктов на Камчатке.
«Пепел с вулкана Шивелуч может выпасть в Петропавловске ближе к ночи. По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, явление не исключено также в Мильковском, Быстринском, Тигильском и Елизовском районах», — говорят сейсмологи.
Из-за пеплопада в сельских школах отменены занятия, закрыты детские сады. Больницы и амбулатории в некоторых населенных пунктах переведены на круглосуточный режим работы. Жителей попросили соблюдать меры предосторожности, не выходить на улицу без необходимости и носить повязки. Также отменены рейсовые автобусы, некоторые участки трасс перекрыты для движения.
На прошлой неделе другой вулкан на Камчатке, Безымянный, несколько раз за сутки выбросил пепел.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Синоптики предупредили свердловчан о смоге
04 апреля 2023
04 апреля 2023
При пожаре в квартире в Екатеринбурге погибла женщина
04 апреля 2023
04 апреля 2023
Клещи покусали в Свердловской области 61 человека
03 апреля 2023
03 апреля 2023