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В Чите рядовой получил семь лет строгого режима по статье о дезертирстве
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Читинский гарнизонный военный суд приговорил рядового Романа Евдокимова к семи годам колонии строгого режима по статье о дезертирстве.
В суде заявили, что он самовольно ушел из части в ноябре.
«Военнослужащий в целях уклонения от прохождения военной службы 24 ноября 2022 года самовольно оставил воинскую часть. 18 января 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Евдокимов задержан сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы военных судов.
Рядового признали виновным по ч. 3 ст. 338 УК РФ (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий).
Максимальное наказание по этой части — 15 лет лишения свободы.
В суде заявили, что он самовольно ушел из части в ноябре.
«Военнослужащий в целях уклонения от прохождения военной службы 24 ноября 2022 года самовольно оставил воинскую часть. 18 января 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Евдокимов задержан сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы военных судов.
Рядового признали виновным по ч. 3 ст. 338 УК РФ (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий).
Максимальное наказание по этой части — 15 лет лишения свободы.
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