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МВД: в Ингушетии погибли сержант, капитан и майор полиции
Россия и мир
Фото: МВД Медиа
В МВД подтвердили гибель троих полицейских в Ингушетии.
«В ночь с 5 на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Республики Ингушетия погибли трое сотрудников МВД России», — сообщили в пресс-службе министерства.
По данным ведомства, погибли 31-летний майор Башир Хаутиев (старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Малгобекский»), 39-летний капитан Максим Алехин (начальник пункта полиции «Петровский» УМВД России по городу Туле) и 25-летний сержант Максим Родионов (помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» Тульской области).
Минувшей ночью в Ингушетии произошла перестрелка в зоне проведения контртеррористической операции в Малгобекском районе. В селении Зязиков-Юрт произошло боестолкновение правоохранителей с группой боевиков.
«В ночь с 5 на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Республики Ингушетия погибли трое сотрудников МВД России», — сообщили в пресс-службе министерства.
По данным ведомства, погибли 31-летний майор Башир Хаутиев (старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Малгобекский»), 39-летний капитан Максим Алехин (начальник пункта полиции «Петровский» УМВД России по городу Туле) и 25-летний сержант Максим Родионов (помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» Тульской области).
Минувшей ночью в Ингушетии произошла перестрелка в зоне проведения контртеррористической операции в Малгобекском районе. В селении Зязиков-Юрт произошло боестолкновение правоохранителей с группой боевиков.
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