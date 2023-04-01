Возрастное ограничение 18+
СМИ: в Ингушетии в результате боестолкновений погибли трое полицейских
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Минувшей ночью в Ингушетии произошла перестрелка в зоне проведения контртеррористической операции в Малгобекском районе.
По данным РИА Новости, в селении Зязиков-Юрт произошло боестолкновение правоохранителей с группой боевиков. Источник агентства утверждает, что боевиков заблокировали в одном из домовладений. Огонь по силовикам был открыт при попытке их задержания.
По данным «Известий», в результате стрельбы погибли три человека. Предположительно, все погибшие — сотрудники полиции. Еще семь человек пострадали.
Ранее сообщалось, что 27 марта неизвестные обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, двое полицейских получили огнестрельные ранения. Еще один силовик был ранен днем в понедельник в том же Малгобекском районе во время перестрелки между группой неизвестных и сотрудниками полиции.
Вечером в понедельник на территории района ввели режим КТО.
Обновлено. По уточненной информации РИА Новости, погибли три сотрудника полиции, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.
По данным РИА Новости, в селении Зязиков-Юрт произошло боестолкновение правоохранителей с группой боевиков. Источник агентства утверждает, что боевиков заблокировали в одном из домовладений. Огонь по силовикам был открыт при попытке их задержания.
По данным «Известий», в результате стрельбы погибли три человека. Предположительно, все погибшие — сотрудники полиции. Еще семь человек пострадали.
Ранее сообщалось, что 27 марта неизвестные обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, двое полицейских получили огнестрельные ранения. Еще один силовик был ранен днем в понедельник в том же Малгобекском районе во время перестрелки между группой неизвестных и сотрудниками полиции.
Вечером в понедельник на территории района ввели режим КТО.
Обновлено. По уточненной информации РИА Новости, погибли три сотрудника полиции, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В букмекерской конторе в Сысерти забили насмерть человека
03 апреля 2023
03 апреля 2023