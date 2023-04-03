Возрастное ограничение 18+
В Венесуэле число задержанных по подозрению в коррупции выросло до 51
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Венесуэле продолжается резонансное расследование коррупционных схем, связанных, в том числе, с нефтегазовой компанией.
Число задержанных по подозрению в коррупции возросло до 51, сообщили в генеральной прокуратуре страны. Ранее сообщалось о 42 задержанных.
Не исключается, что будут новые задержания, так как в ходе расследования допрошенные раскрыли новые данные, заявил генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб на пресс-конференции. Трансляция велась в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
По данным прокуратуры, в рамках расследования, которое касается государственной нефтегазовой компании PDVSA и управления по криптоактивам, были задержаны 34 человека.
В конце марта на фоне расследования министр нефтяной промышленности Венесуэлы подал прошение об отставке.
Число задержанных по подозрению в коррупции возросло до 51, сообщили в генеральной прокуратуре страны. Ранее сообщалось о 42 задержанных.
Не исключается, что будут новые задержания, так как в ходе расследования допрошенные раскрыли новые данные, заявил генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб на пресс-конференции. Трансляция велась в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
По данным прокуратуры, в рамках расследования, которое касается государственной нефтегазовой компании PDVSA и управления по криптоактивам, были задержаны 34 человека.
В конце марта на фоне расследования министр нефтяной промышленности Венесуэлы подал прошение об отставке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Бастрыкин проконтролирует расследование преступления против половой неприкосновенности воспитанницы детдома в Свердловской области
01 апреля 2023
01 апреля 2023
Бастрыкин взял на контроль расследование смерти журналистки газеты «Машиностроитель» в Нижнем Тагиле
31 марта 2023
31 марта 2023