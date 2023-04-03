В Венесуэле число задержанных по подозрению в коррупции выросло до 51

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Венесуэле продолжается резонансное расследование коррупционных схем, связанных, в том числе, с нефтегазовой компанией.Число задержанных по подозрению в коррупции возросло до 51, сообщили в генеральной прокуратуре страны. Ранее сообщалось о 42 задержанных.Не исключается, что будут новые задержания, так как в ходе расследования допрошенные раскрыли новые данные, заявил генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб на пресс-конференции. Трансляция велась в эфире телеканала Venezolana de Televisión.По данным прокуратуры, в рамках расследования, которое касается государственной нефтегазовой компании PDVSA и управления по криптоактивам, были задержаны 34 человека.В конце марта на фоне расследования министр нефтяной промышленности Венесуэлы подал прошение об отставке.