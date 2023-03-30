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В Нижнекамске загорелась колокольня на территории храма

16.26 Понедельник, 3 апреля 2023
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Нижнекамске на территории Храма преподобного Романа Сладкопевца загорелась колокольня.

Бревенчатая отдельно стоящая колокольня загорелась около полудня в понедельник. Открытое горение было ликвидировано за десять минут.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Напомним, прошлым летом в башкирском селе Воздвиженка после попадания молнии сгорела старинная церковь.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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