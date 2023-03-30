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В Нижнекамске загорелась колокольня на территории храма
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Нижнекамске на территории Храма преподобного Романа Сладкопевца загорелась колокольня.
Бревенчатая отдельно стоящая колокольня загорелась около полудня в понедельник. Открытое горение было ликвидировано за десять минут.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.
Напомним, прошлым летом в башкирском селе Воздвиженка после попадания молнии сгорела старинная церковь.
Бревенчатая отдельно стоящая колокольня загорелась около полудня в понедельник. Открытое горение было ликвидировано за десять минут.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.
Напомним, прошлым летом в башкирском селе Воздвиженка после попадания молнии сгорела старинная церковь.
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