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На Камчатке произошла серия землетрясений
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Камчатке произошла серия землетрясений.
Первый сильный толчок жители региона ощутили днем в понедельник, магнитуда составила 6,9.
Магнитуда новых толчков составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1, следует из данных на карте камчатского филиала «Единой геофизической службы РАН. Землетрясения зафиксированы в 42-47 км от Петропавловска-Камчатского, глубина — от 94 до 100 км.
Первый сильный толчок произошел в 48 км от Петропавловска-Камчатского. Очевидцы пишу в соцсетях, что в домах тряслись стены и дребезжали окна. Несколько микрорайонов остались без электричества.
Первый сильный толчок жители региона ощутили днем в понедельник, магнитуда составила 6,9.
Магнитуда новых толчков составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1, следует из данных на карте камчатского филиала «Единой геофизической службы РАН. Землетрясения зафиксированы в 42-47 км от Петропавловска-Камчатского, глубина — от 94 до 100 км.
Первый сильный толчок произошел в 48 км от Петропавловска-Камчатского. Очевидцы пишу в соцсетях, что в домах тряслись стены и дребезжали окна. Несколько микрорайонов остались без электричества.
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