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Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 32
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга выросло до 32, сообщили в Минздраве. Десять человек находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел в воскресенье вечером в «Street Food Bar №1» на Университетской набережной, погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).
Предположительно, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, которая подарила Татарскому статуэтку. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники написал, что подозреваемая, местная жительница 1997 года рождения, задержана, однако после эту информацию опровергли. По сообщениям СМИ, женщина, а также ее муж, которого считают соучастником, разыскиваются.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.
Взрыв произошел в воскресенье вечером в «Street Food Bar №1» на Университетской набережной, погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).
Предположительно, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, которая подарила Татарскому статуэтку. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники написал, что подозреваемая, местная жительница 1997 года рождения, задержана, однако после эту информацию опровергли. По сообщениям СМИ, женщина, а также ее муж, которого считают соучастником, разыскиваются.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом.
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