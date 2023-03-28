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Генпрокуратура: «Свободный университет» признан нежелательной организацией в РФ
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
«Свободный университет» признан нежелательной организацией на территории РФ, сообщает Генпрокуратура. Решение принято по результатам проверки.
Университет, располагающийся в Латвии, основан гражданами РФ, включая тех, кто признан иноагентами в России, заявили в ГП. Как утверждается в сообщении ведомства, у студентов университета «формируется стойкая неприязнь к России», им «навязывается ультралиберальная модель европейской демократии».
«Профессорско-преподавательский состав данного учебного заведения популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими. Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя», — заявили в ведомстве.
По данным ГП, в структуру университета входят лица, «ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства, публично осуждающие действия и решения руководства России». Тем самым организация «представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», заявили в ГП.
Информация о принятом решении направлена в Минюст.
«Свободный университет» был основан в 2020 году как независимый образовательный проект. Его основала группа преподавателей ВШЭ, с которыми вуз не продлил контракт. Авторы инициативы заявляли, что хотят создать площадку, свободную от административного давления и цензуры.
Университет, располагающийся в Латвии, основан гражданами РФ, включая тех, кто признан иноагентами в России, заявили в ГП. Как утверждается в сообщении ведомства, у студентов университета «формируется стойкая неприязнь к России», им «навязывается ультралиберальная модель европейской демократии».
«Профессорско-преподавательский состав данного учебного заведения популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими. Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя», — заявили в ведомстве.
По данным ГП, в структуру университета входят лица, «ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства, публично осуждающие действия и решения руководства России». Тем самым организация «представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», заявили в ГП.
Информация о принятом решении направлена в Минюст.
«Свободный университет» был основан в 2020 году как независимый образовательный проект. Его основала группа преподавателей ВШЭ, с которыми вуз не продлил контракт. Авторы инициативы заявляли, что хотят создать площадку, свободную от административного давления и цензуры.
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