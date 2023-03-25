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СМИ: 14-летнему сыну «экстремистки» из Новгородской области заблокировали паспортные данные
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Многодетная мать Ирина Нельсон из Новгородской области, включенная в список террористов и экстремистов, заявила, что её сыну заблокировали паспортные данные.
Об этом она рассказала изданию «7х7». Нельсон была включена в список террористов и экстремистов в августе 2022 года, поводом стали комментарии в ВК. Осенью женщину оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ).
Сейчас ее счета заблокированы, пишет издание. Из-за нехватки средств мать четверых детей попыталась сдать в ломбард обручальное кольцо, однако она получила отказ, так как паспорт не прошел по базе. В этом году 14-летний сын новгородки получил паспорт, и против него «ввели точно такие же репрессии», как и в отношении матери, сказала Нельсон журналистам.
По ее словам, персональные данные мальчика тоже якобы попали в Росфинмониторинг. На школьника не смогли оформить банковскую карточку, а также Пушкинскую карту. Женщина утверждает, что на госуслугах паспортные данные сына признаются недействительными.
Об этом она рассказала изданию «7х7». Нельсон была включена в список террористов и экстремистов в августе 2022 года, поводом стали комментарии в ВК. Осенью женщину оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ).
Сейчас ее счета заблокированы, пишет издание. Из-за нехватки средств мать четверых детей попыталась сдать в ломбард обручальное кольцо, однако она получила отказ, так как паспорт не прошел по базе. В этом году 14-летний сын новгородки получил паспорт, и против него «ввели точно такие же репрессии», как и в отношении матери, сказала Нельсон журналистам.
По ее словам, персональные данные мальчика тоже якобы попали в Росфинмониторинг. На школьника не смогли оформить банковскую карточку, а также Пушкинскую карту. Женщина утверждает, что на госуслугах паспортные данные сына признаются недействительными.
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