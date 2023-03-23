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В Киргизии 43 школьника отравились неизвестным веществом
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Киргизии 43 школьника обратились за медпомощью с симптомами отравления.
Как сообщили в республиканском Минздраве, массовое отравление учеников школы № 101 Кара-Суйского района зафиксировано накануне, 29 марта. Детей в послеобеденное время начали привозить на скорой в межобластную клиническую больницу.
Предварительный диагноз — «отравление неизвестным веществом», заявили в Минздраве.
Всего обратились 43 ребенка, 18 из них были сразу госпитализированы. На данный момент 13 детей выписаны под наблюдение семейных врачей по месту жительства. «Остальные дети переводятся в отделение травматологии для дальнейшего наблюдения. На данный момент состояние их стабильное», — уточнили в ведомстве. Все дети 2009-2011 годов рождения.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что один из учеников распылил в классе некий парфюм, после чего у детей началась рвота и головокружение.
Полиция проводит проверку.
Как сообщили в республиканском Минздраве, массовое отравление учеников школы № 101 Кара-Суйского района зафиксировано накануне, 29 марта. Детей в послеобеденное время начали привозить на скорой в межобластную клиническую больницу.
Предварительный диагноз — «отравление неизвестным веществом», заявили в Минздраве.
Всего обратились 43 ребенка, 18 из них были сразу госпитализированы. На данный момент 13 детей выписаны под наблюдение семейных врачей по месту жительства. «Остальные дети переводятся в отделение травматологии для дальнейшего наблюдения. На данный момент состояние их стабильное», — уточнили в ведомстве. Все дети 2009-2011 годов рождения.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что один из учеников распылил в классе некий парфюм, после чего у детей началась рвота и головокружение.
Полиция проводит проверку.
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