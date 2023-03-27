Суд приговорил 63-летнего москвича к семи годам колонии из-за двух комментариев в ВК

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Тимирязевский районный суд приговорил 63-летнего москвича Михаила Симонова к семи годам колонии общего режима, сообщают СМИ из зала суда.Мужчина стал фигурантом уголовного дела о «фейках об армии» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) в ноябре 2022 года, с тех пор он находится в СИЗО.Поводом для возбуждения дела стали два коротких комментария во «ВКонтакте» о Киеве и Мариуполе.