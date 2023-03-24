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Площадь пожара на рынке в Ставрополье увеличилась до 3500 квадратных метров
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю
На Ставрополье тушат крупный пожар на рынке.
По данным МЧС, ночью поступило сообщение о пожаре по адресу Предгорный МО, 3 км а/д «Пятигорск — Георгиевск». Горит металлический ангар с вещами, на месте сильное задымление.
К 10 утра ранг пожара был повышен до №3, площадь увеличилась до 3500 квадратных метров.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
По данным МЧС, ночью поступило сообщение о пожаре по адресу Предгорный МО, 3 км а/д «Пятигорск — Георгиевск». Горит металлический ангар с вещами, на месте сильное задымление.
К 10 утра ранг пожара был повышен до №3, площадь увеличилась до 3500 квадратных метров.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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