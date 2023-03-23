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В США во время учений столкнулись два военных вертолета
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Два вертолета армии США столкнулись во время учений над Кентукки в среду вечером.
Информации о состоянии членов экипажа пока нет, пишет New York Times со ссылкой на представителя ВС США.
Подробности ЧП устанавливаются.
Информации о состоянии членов экипажа пока нет, пишет New York Times со ссылкой на представителя ВС США.
Подробности ЧП устанавливаются.
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